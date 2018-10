Gesloten picknickplek bij Hoogerheide definitief geruimd

SP’er Carlo van den Aarsen stopt als raadslid Bergen op Zoom

16:46 BERGEN OP ZOOM - Carlo van den Aarsen van de SP stopt als raadslid van de gemeente Bergen op Zoom. Hij vond het raadswerk moeilijk te combineren met zijn baan als beleidsmedewerker in de Tweede Kamer. De mentale druk die hij ervoer uitte zich in spannings- en stressklachten. ,,In mijn omgeving heb ik veel mensen opgebrand zien raken en ik wil dit voor zijn”, schrijft hij op de website van de partij. ,,Na lang wikken en wegen heb ik daarom de beslissing genomen om te kiezen voor mijn gezondheid.”