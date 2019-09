Geschiedenisles: persoonlijke oorlogsverhalen komen binnen bij leerlingen

LIVE | RKVV Roosendaal op rozen tegen FC Tilburg, Halsteren niet effectief tegen tiental Limburgers

15:30 Een bomvol amateurvoetbalprogramma in BN DeStem-gebied deze zondag. Onder meer Halsteren (tegen EHC) en Baronie (tegen Silvolde) komen in actie. BN DeStem is bij beide ploegen aanwezig om hun duels te volgen en deze van live verslag te voorzien. Maar er komen nog veel meer ploegen uit de regio in actie.