Geruzie rond zorgcentrum Hoogerheide dreigt bouwplannen te vertragen

Bloed prikken naast het voetbal­veld: clubhuis MOC’17 dubbelt als prikpost

24 maart BERGEN OP ZOOM - Een prikpost voor bloedafname in een voetbalomgeving. Het is een niet alledaagse combinatie. Maar wel een schot in de roos. In het clubhuis van MOC’17 gebeurt het, drie ochtenden in de week.