Gertrudiskerk in Bergen op Zoom trekt fors meer bezoekers

Basis­school El Feth in Bergen op Zoom: ‘identiteit en kwaliteit’

8 juli BERGEN OP ZOOM - Nee, ze is niet islamitisch, ze draagt geen hoofddoek en evenmin beheerst ze de Arabische taal. Wel voert Monique van den Branden de directie van de islamitische basisschool El Feth, al een jaar of tien. Daarvoor was ze groepsleerkracht, op dezelfde school. Aan het eind van haar negentiende schooljaar op El Feth is ze nog lang niet klaar. ,,Het ultieme doel is een doorgaande leerlijn, met kinderopvang en buitenschoolse opvang onder één dak. Dat is voor werkende ouders veel praktischer.''