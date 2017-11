Gertrudiskerk Bergen op Zoom 30 jaar katholiek

BERGEN OP ZOOM - Een echt feest mag het niet heten, maar een belangrijk moment vindt de parochie het wel: dit jaar is het 30 jaar geleden dat katholiek Bergen op Zoom de Gertrudiskerk aan de Grote Markt opnieuw in gebruik nam. Zondag wordt dat herdacht.

Om 10.00 uur begint in de kerk een mis. Met muziek van Hortus Musicus Religiosus. Met tromgeroffel van Gilde St. Sebastiaan. En na afloop een receptie in Den Enghel aan de Grote Markt. ,,Daar is de hele parochie voor uitgenodigd'', zegt pastoor Paul Verbeek van de Lievevrouweparochie waar de Gertrudis onder valt.

Die Gertrudiskerk is eigendom van de gemeente. De parochie is de hoofdgebruiker. De kerk dateert in oorsprong uit de veertiende eeuw. Is gebouwd als katholieke kerk, kwam later in gebruik bij protestantse gelovigen. Want Bergen op Zoom was eeuwen een protestantse stad.

1747

Deze gravure toont het verwoeste interieur van de Gertrudiskerk.

De kerk werd in 1747 door de Fransen verwoest, heropgebouwd, maar raakte in de loop van de tijd weer in verval. Een omvangrijke restauratie volgde in de tweede helft van vorige eeuw. Maar tijdens dat werk werd de kerk door brand getroffen. Het platte dak herinnert daar nog steeds aan. Het is een gemankeerde kerk.

Restauratie

De restauratie werd voltooid in 1987. En de kerk opnieuw in gebruik genomen. Als katholieke kerk. Tegelijkertijd werd van De Maagd, tot dan toe in gebruik als katholieke kerk, het stadstheater gemaakt.

,,De Gertrudiskerk is niet alleen de stadskerk van Bergen op Zoom, maar vervult ook in het bisdom Breda een speciale rol'', legt pastoor Verbeek uit. ,,De kerk ligt centraal tussen Zeeland en West-Brabant.'' Zo nam bisschop Ernst er afscheid en liet Tiny Muskens zich er inwijden als bisschop. ,,Het is bovendien de thuiskerk van de Maria Ommegang.''

Het Ibachorgel in de Gertrudiskerk