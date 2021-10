Gertrudisbron opgespoord na jarenlange speurtocht: ‘Het heilige water zit nu in lege koffiemelkflesjes’

BERGEN OP ZOOM - Kleine schoongemaakte koffiemelkflesjes gevuld met heilig Gertrudiswater staan sinds kort in de Gertrudiskerk. Het was een hele speurtocht maar het is pastoor Paul Verbeek van de Lievevrouweparochie gelukt de Gertrudisbron op te sporen.

,,Daar ben ik echt een paar jaar mee bezig geweest”, lacht Verbeek. Hij houdt van het historische verhaal dat Sint Gertrudis van Nijvel naar Bergen op Zoom is gekomen. ,,Ze bracht het katholieke geloof naar de stad én sloeg een zoetwaterbron bij de Binnenschelde.”

Een putdeksel

Of de bron die terug is gevonden in de buurt van de Olav Palmebrug nu de originele Gertrudisbron is of toebehoort aan de historiche stadsfontein, daar zijn geschiedkundigen het niet over eens. ,,Maar wij hebben de bron toegewijd aan Sint Gertrudis.”

Het etiket op het flesje is geïnspireerd op het glas-in-lood-raam in de Gertrudiskapel.

Bij de zoektocht is Verbeek geholpen door Harko Everts van La Pucelle en de familie Nuijten van onder meer het Groot Arsenaal. De bron is aan de buitenkant niet meer dan een putdeksel. ,,Met een trapje kan je afdalen, maar wij hebben afgelopen mei twee emmers aan een touw laten zakken en zo het heilige water naar boven getakeld.” Dat is voorlopig voldoende. ,,Jaarlijks kunnen we zo’n vijftien liter water uit de bron halen.”

Etiket

Dat water heeft een poos in de kelder van de pastorie gestaan. ,,We moesten eerst bepalen hoe we het water wilden presenteren.” Inmiddels is er een etiket gemaakt dat geïnspireerd is op het glas-in-lood-raam van de Gertrudiskapel.

,,Het heilige water is goed gekookt en vervolgens in kleine koffiemelkflesjes gegoten. Het is niet drinkbaar, maar mensen kunnen het water gebruiken om bijvoorbeeld een kruisje te slaan.”

Twee Bergse kerken met heilig water

Het Gertrudiswater is volgens Verbeek best in trek. ,,Mensen nemen regelmatig een flesje mee. Vorige week heb ik acht flesjes neergezet, nu staat er nog maar één.”

Nu zijn er twee kerken in Bergen op Zoom met heilig water in bergen op Zoom. ,,De Lourdeskerk heeft echt Lourdeswater. Op bedevaart nemen parochianen liters mee naar Bergen op Zoom waar het ook in kleine flesjes gaat", weet Verbeek. ,,En nu heeft de Gertrudiskerk het Gertrudiswater. Dat is toch mooi.”

In een vitrine schuin onder het beeld van St. Gertrudis, staan nog oude flessen met Gertrudiswater.