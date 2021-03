Gertjan Huismans terug bij Bergse VVD na vertrek van zijn liberale concurrenten

De explosie die Bergen op Zoom in 1831 opschudde, krijgt nu eindelijk een gedenkplek

28 maart BERGEN OP ZOOM - Lang was het niet meer dan een voetnoot in de Bergse geschiedenis. Over de ontploffing van het kruitmagazijn van het verdedigingswerk De Stoelemat op 29 maart 1831 werd nauwelijks gesproken of geschreven. Historicus Dennis van Nieuwenhuijzen heeft dat gebrek aan aandacht nooit begrepen. ,,Een ramp met zoveel impact, leed en schade.’’