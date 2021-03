Gert-Jan de Kort (1967-2017) is altijd ‘recht voor zijn raap, maar goudeerlijk’

De Vrienden van Bokki is een speciale club. Die organiseert leuke en sportieve activiteiten met altijd een groter doel voor ogen: geld bijeenbrengen voor goede doelen op het gebied van welzijn van kinderen in het buitenland en het leven met kanker hier in de Zuidwesthoek. De op 24 december 1967 in Bergen op Zoom geboren Gert-Jan de Kort paste perfect in die club. Grote mond, veel humor, klein hartje. Richard van Stel (56), Mark Almekinders (51) en Jaap van den Akker (57) missen die grote mond deze maand al vier jaar. Zelfs in coronatijd, want daar had hij vast ook iets origineels op verzonnen.