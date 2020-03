Gerry wil op alle fronten scoren met MOC’17

interviewBERGEN OP ZOOM - Gerry Leenders is bezig aan zijn eerste jaar als betaald verenigingsmanager bij MOC’17. ,,We willen de club sterker en aantrekkelijker maken, sportief en maatschappelijk.”

Gerry Leenders is bezig aan zijn eerste jaar als betaald verenigingsmanager bij MOC’17. Onlangs maakte de club bekend dat de prestatieteams op zaterdag gaan spelen. Leenders ziet zich als verbinder tussen ouders, spelers, trainers en bestuur.

Zelf speelde hij in de jeugd van FC Bergen, in die tijd de buurman van MOC’17 op Rozenoord. Wel was Gerry Leenders vaak in het clubhuis van zijn huidige werkgever te vinden. ,,Bij MOC mocht je in de kantine kaarten. Dat was bij ons niet toegestaan.”

Leenders vertrok bij FC Bergen omdat hij als senior op zondag de voetbalschoenen zou moeten aantrekken. De parallel met het recente besluit van MOC om met de prestatieteams naar de zaterdag te gaan is snel gemaakt. Leenders meldde zich aan bij zaterdagclub BVVB’63, het latere ZPR’84. ,,Ik wilde blijven uitgaan.”

Om het nog een beetje ingewikkelder te maken: de hele familie Leenders heeft een DOSKO-hart. De jonge Gerry zocht graag zijn eigen weg. ,,Ik ben altijd wel een beetje tegendraads geweest.”

Paspoort Naam: Gerry Leenders

Leeftijd: 60 jaar

Geboorteplaats: Bergen op Zoom

Woonplaats: Bergen op Zoom

Burgerlijke staat: gehuwd, twee kinderen, één kleinkind

Opleiding: HBO Management, Economie en Recht/Register Casemanager Regie op Verzuim

Functie: verenigingsmanager MOC’17/trainer-adviseur medezeggenschapsontwikkeling

Bekend als: oud-voorzitter Ondernemingsraad Philip Morris, Bergen op Zoom

Hij heeft mooie herinnering aan zijn voetbaljeugd: de duels met zijn bij DOSKO spelende broer Leon. ,,Daar kwam het nodige sentiment bij kijken.”

Niet weg te denken

Inmiddels is Leenders niet meer weg te denken bij MOC’17. Hij kwam binnen bij de club in het spoor van zijn zoontje. Akshay koos voor MOC, net zoals bijna al zijn vriendjes op de Bergse Plaat. Het vervolg is klassiek: Leenders werd gevraagd om een jeugdteam onder zijn hoede te nemen. Hij zou ruim tien jaar actief zijn als trainer in de jeugdafdeling. Met Thijmen Rutjens vormde hij lang een gouden duo. Hun teams presteerden op divisieniveau opvallend goed.

Trainen doet Leenders tegenwoordig enkel maar meer bij voetbalschool Soccer 10. Talenten uit de wijde omtrek krijgen er extra trainingen, in de hoop ooit de top te bereiken. De voorbije winter gaf Leenders spontaan training in Suriname, het land waar zijn echtgenote haar wortels heeft. In Nickerie zat hij ook een keer of wat op de bank. ,,In Suriname ben ik nog ongeslagen.”

Ook buiten het veld timmerde Leenders aan de weg. Lang was hij voorzitter van de ondernemingsraad van Philip Morris in Bergen op Zoom, een fulltime baan. Ook was hij tijdelijk vicevoorzitter van de internationale ondernemingsraad van het concern. Leenders was een verbinder, ook toen al. ,,Als je met elkaar aan tafel zit, kom je er samen uit. Dat is altijd mijn insteek geweest.”

Quote Ik zie mezelf als verbinder tussen ouders, spelers, trainers en bestuur. Gerry Leenders Leenders verloor zijn baan toen Philip Morris de deuren in Bergen op Zoom sloot. ,,Maar nog steeds word ik gebeld door oud-medewerkers als ze een arbeidsrechtelijk probleem hebben.”



Leenders is, na een korte tussenstap bij een in Tilburg gevestigd bedrijf, als adviseur medezeggenschapsontwikkeling voor zichzelf begonnen. Zijn instrumenten: altijd positief coachen, motiveren en het zelfdenkend vermogen van mensen stimuleren. Diezelfde kwaliteiten zet Leenders in als verenigingsmanager bij MOC’17. ,,Ik zie mezelf als verbinder tussen ouders, spelers, trainers en bestuur.”

Bijzondere positie

In augustus vorig jaar is Leenders gestart bij de club, in een functie die tot dan toe niet bestond. Het gaat om een parttime dienstverband van 20 uur in de week, mooi te combineren met zijn eigen bedrijf. MOC neemt een unieke plaats in de regio in door een betaald verenigingsmanager aan te stellen. De dichtstbijzijnde collega’s van Leenders werken bij Zeelandia Middelburg en OJC Rosmalen, ook amateurclubs met ambitie.

Leenders had in de wandelgangen al eens gewezen op de noodzaak om de vereniging op een andere manier te managen. ,,De club is de laatste jaren sterk gegroeid en er komt steeds meer op voetbalclubs af. De maatschappelijke rol van de vereniging wordt steeds belangrijker en de problemen complexer.”

Na een sollicitatieprocedure met externe kandidaten kreeg hij de kans om van de nieuwe functie een succes te maken. Een oriëntatieronde maakte hem bewust van de grootste valkuil waar een verenigingsmanager in kan stappen. ,,Je moet oppassen dat ze niet alles in je mandje gooien.”

Ellende voorkomen

Elke maandag en dinsdag is Leenders overdag in het clubhuis te vinden. Op zaterdag maakt hij altijd een rondje langs de velden. ,,Gewoon een praatje maken met vrijwilligers, trainers, ouders en andere bezoekers. Je hoort dingen waar mensen mee rondlopen, sluimerende onvrede soms. Door dat soort zaken in een vroegtijdig stadium te signaleren kun je veel ellende voorkomen.”

Het takenpakket van Leenders liegt er niet om, ook doordeweeks niet. Hij coördineert het vrijwilligersbeleid en zorgt dat zaken beter functioneren. Hij houdt zich ook bezig met het ondersteunen van de verschillende commissies binnen de 1250 leden tellende vereniging. Ook onderhoudt hij contacten met gemeente, bedrijven en scholen. ,,We zijn een erkend leer- en werkbedrijf.”

Bij MOC zijn op dit moment twaalf stagiairs actief, van het CIOS in Goes en Hogeschool Rotterdam tot Hogeschool Zeeland en ROC Tilburg. De studenten houden zich bezig met zaken als coaching, voeding, de agogische begeleiding van het G-team van de club en het ondersteunen van MOC 3.0., de denktank die de club toekomstbestendig moet maken.