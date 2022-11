‘Gerrit Leenders (1927-2018) werd wel de pastoor van de Scheldeflat genoemd’

Gebouw-T voor de vijfde maal podium voor prestigieu­ze prijs: Steve Hackett wint Sena Award

BERGEN OP ZOOM - Het beeldje zelf is nietig en klein, het prestige groot. De Engelse gitarist Steve Hackett nam het bij de Sena Performers European Guitar Award 2022 behorende kleinood donderdagavond in een gezellig vol Gebouw-T zichtbaar trots in ontvangst. Hackett, de vijftiende winnaar van de prijs, was ontroerd. ,,Ik word steeds emotioneler, naarmate ik ouder word.’’

28 oktober