Gerrit (61) zit al 40 jaar in het onderwijs: ‘Je probeert het verschil te maken voor kinderen’

Aan stoppen denkt hij niet. Daarvoor is het vak ook nog altijd te mooi. ,,Je probeert het verschil te maken voor de kinderen.”

Speciaal onderwijs

Zijn eerste baantje in het onderwijs voor de in Sneek geboren Coldeweijer was op de kermisschool in Bergen op Zoom. Hij was er blij mee. ,,De banen lagen destijds niet voor het opscheppen.’'



Het speciaal onderwijs heeft altijd een bijzonder plekje in zijn hart gehad. Twintig jaar lang zette hij zich in voor kinderen met een rugzakje. Eerst op de Agnesschool, later op de Scheldetuin, tegenwoordig bekend als De Driemaster. Pas nog kwam hij een oud-leerlinge tegen uit die tijd. Een leuk gesprek volgde. Die herkenning, na zoveel jaar, het emotioneerde Coldeweijer. ,,Dan smelt ik.’'

Trots

Coldeweijer werd in 2000 directeur op De Schalm in Stavenisse, om in 2009 verder te gaan in dezelfde functie op De Regenboog in Dinteloord. Een jaar later werd hij meerscholendirecteur van scholen in Waarde en Krabbendijke. Sinds vijf jaar combineert hij het directeurschap van De Klimroos in Krabbendijke en De Kreek.

Vanaf 1 oktober concentreert hij zich volledig op De Kreek, voor 30 uur in de week. Vrijdag is zijn opadag. In het weekeinde is hij vaak te vinden bij voetbalclub Nieuw Borgvliet, waar hij allerlei functies heeft uitgeoefend en tegenwoordig vertrouwenspersoon is.

Zoon Jan zit ook in het onderwijs, op de Noordster. Coldeweijer is trots op wat er allemaal op De Kreek is bereikt. ,,We zijn fors gegroeid, tegen de stroom in. Het is voor ouders belangrijk dat ze op de Bergse Plaat naast basisschool Lodijke iets te kiezen hebben.''