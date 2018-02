Gerijke 2018: ‘Artstikke stéén gèèf

,,De wagen zit vol symbolen, laat de liefde voor de stad zien, de monumenten zoals de Peperbus, het Markiezenhof. Het is letterlijk de omgekeerde wereld'', legt Sjoerd Elseman uit, voorzitter van de technische commissie. Want de stad bungelt ondersteboven aan een halve maan. Vastenavend is het feest van de omgekeerde wereld. Waarbij alles anders is dan anders. Maar de Vastenavend van dit jaar heeft ook als motto Mè d'éél oew art. En ook dat komt tot uiting in de nieuwe wagen.

,,Normaal bouwen we een compacte wagen. Nu was de constructie een enorme uitdaging.'' Het ontwerp is van Steven Bouwens. Hij krijgt uitvoerig de complimenten van de bouwers. Bouwens legt uit wat het idee is achter de wagen: ,,Mijn ontwerp voor de prinsenwage is gestoeld op de gedachte: er is meer tussen hemel en aarde. Je ziet je d’n Òògheid en Nar schommelend onder de maan de stad toezwaaien. De leut is uitgebeeld in dansende dweilen, cupido in gurdijn, een mythische krab met prinsekroon en 1001 details die verwijzen naar het ontastbare: er is meer tussen hemel en aarde!''

En voegt hij er aan toe: ,,Net zoals bij een hevige verliefdheid, wordt de vaste grond onder je voeten weggeveegd, zodra ons mooie Bergse Krabbegat ondersteboven aan je voorbij trekt.''

De wagen is gebouwd op een onderstel van een BBA-bus van 3 bij 9 meter. Maar de maanvorm steekt nog een kleine 1,5 meter over de wagen uit. Het geheel is ruim 8,5 meter hoog. Gewerkt is er hoofdzakelijk met het milieuvriendelijke paverpol. ,,Er is geen spuitwerk gebruikt. Alles is met de hand geschilderd. Elk poppetje is een schilderij'', aldus Elseman over de nieuwe wagen.