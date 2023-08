53 Kleine Tour Steenber­gen gestart met fietskeu­ring en puzzel­tocht

‘STEENBERGEN - Met het indelen van de fietsen van de rennertjes in categorieën en het uitdelen van de rugnummers startte gistermiddag de 53e Kleine Tour Steenbergen. ‘Een gewone fiets, een sportfiets, een mountainbike of een racefiets’, onderscheidde de jury op de Markt in Steenbergen.