Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Bergen op Zoom vandaag

De Kwestie Als je naast een café gaat wonen, moet je niet zeuren over overlast. Of speelt hier meer?

In Etten-Leur klagen buren over geluidoverlast van een café dat er sinds 1889 zit. Niet klagen als je er gaat wonen, zou je zeggen. Maar in het verleden zijn diverse boetes uitgedeeld. De eigenaren vrezen een faillissement als ze moeten isoleren. En Leur wil het café niet kwijt. Wat vindt u, wat is de oplossing?