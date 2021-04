Gereedschap en handige vrijwilligers gezocht voor Solidariteitswerkplaats Huijbergen

De stichting is destijds ontstaan uit een samenwerking van Vraag en Aanbod Huijbergen en Gered Gereedschap. Vrijwilligers uit de regio knappen het oude handgereedschap op en geven het een tweede leven in een ontwikkelingsland. De vrijwilligers zijn drie ochtenden in de week in de werkplaats achter de brandweerkazerne in Huijbergen in de weer.

Tanzania

Toine Buckens van de Solidariteitswerkplaats geeft een voorbeeld van naar welke projecten het opgeknapte gereedschap naar toe gaat. ,,In Ludewa in Tanzania is een unieke combinatie van primair basisonderwijs voor weeskinderen, gehandicapten en albino’s. Met een vakgerichte opleiding krijgen ze de kans om in hun levensonderhoud te voorzien. In de avonduren zijn er cursussen voor jongeren die overdag naar een gewone middelbare school gaan”.

Buckens zegt dat iedereen een steentje bij kan dragen door oud gereedschap niet zo maar weg te gooien maar in de werkplaats af te geven of even te bellen, zodat het opgehaald kan worden. Ook vrijwilligers zijn nog steeds van welkom. De Solidariteitswerkplaats is bereikbaar onder nummer 06 –22335039.