Gerechtigheid voor boer Eric-Jan en 25 andere bewoners; bestemmingsplan buitengebied herzien

Boer Eric-Jan uit Halsteren krijgt mogelijk een hoogspan­nings­sta­ti­on in zijn voortuin

HALSTEREN - Terwijl boer Eric-Jan van Trijen twaalf mussenkasten ophangt zodat hij een sloop- en nieuwbouwvergunning krijgt, de scheuren in de muren van zijn woning met de dag groeien, is zijn voortuin nu in beeld voor het TenneT-stroomstation.

26 januari