Genoeg te zien op open dag decorbouw: Roze draken, oude radio’s en een lief roetveegpietje

‘’s Morgens plaatsen, ’s avonds slapen’ in speciale flexwonin­gen uit Hoogerhei­de

HOOGERHEIDE - Om de ergste woningnood het hoofd te bieden, hebben veel gemeenten interesse in zogeheten flexwoningen. En dus ontwikkelde Bouwgroep De Nijs-Soffers er een die bij het bedrijf in Hoogerheide te bezichtigen is. ,,Bizar hoe snel zo’n woning staat.”