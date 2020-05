Genieten van natuur op landgoed: De Hertgang weer open voor publiek

HALSTEREN - Landgoed De Hertgang in Halsteren gaat weer open voor publiek. De hele maand mei alleen op afspraak, er zijn dan nog geen rondleidingen. Maar vanaf 1 juni (tweede pinksterdag) is het landgoed tot en met oktober iedere zondag geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Een opluchting voor eigenaar Hans Remijnse van De Hertgang die gewend is een paar duizend bezoekers per jaar te ontvangen uit binnen- en buitenland. ,,Het is heel stil geweest”, geeft hij toe. Al in maart moest Remijnse diverse tuingroepen afzeggen en evenementen en activiteiten annuleren vanwege het coronavirus. Alleen de vrijwilligers mochten het landgoed op. ,,En die zijn regelmatig geweest om onderhoud te doen zodat het landgoed er prachtig uitziet.”

Natuur kent geen lockdown

Remijnse is blij dat iedereen eindelijk kan genieten van al het moois dat er groeit en bloeit op De Hertgang. Want Nederland mag de afgelopen weken in een lockdown hebben gezeten, de natuur heeft daar niet aan mee gedaan. ,,Nee, de natuur gaat gewoon door. En we hebben een mooi voorjaar gehad. Met blauwe luchten zonder vliegtuigstrepen. Alleen zonder bezoekers en zonder activiteiten.”

Terras open vanaf 1 juni

Daar komt nu verandering in. Ook het bezoekerscentrum en het terras gaan vanaf 1 juni weer open. ,,Natuurlijk houden we rekening met de coronamaatregelen”, zegt Remijnse. ,,In het bezoekerscentrum mogen maximaal dertig mensen en dat geldt ook voor het terras. Daar staan ook maar een beperkt aantal tafels.” Maar wie een plekje heeft kan koffie met wat lekkers bestellen.

Inschrijven voor rondleidingen

De rondleidingen op zondag zijn om 14.00 uur. De groepen zijn vanwege de maatregelen kleiner zodat opgeven noodzakelijk is. Dat kan telefonisch via 0164 683801 of per mail hertgang@planet.nl. ,,Omdat deelnemers afstand moeten houden van elkaar draagt de gids een microfoontje zodat hij voor iedereen goed te verstaan is.

Op afspraak is het landgoed, met een oppervlakte van zes hectare, vrijwel altijd te bezoeken. Er is een wandelroute uitgezet door de tuinen en het arboretum voor bezoekers die liever op eigen gelegenheid het landgoed verkennen.