Genieten van het landschap en verrijkende ontmoetingen: 'Je verwerkt alles al wandelend'

10 december STEENBERGEN - In de gemeente Steenbergen leven 1166 huishoudens in armoede. Dat houdt in dat alleenstaanden maximaal 1236 euro te besteden hebben per maand en gezinnen maximaal 1766 euro. Van die 1166 huishoudens, zijn er 216 huishoudens met kinderen onder de 18 jaar. Dit betekent dat 1 op de 12 kinderen opgroeit in armoede.