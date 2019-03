‘Genieten van het heerlijke weer in februari’

Deze hoge temperaturen zo vroeg in het jaar zijn uitzonderlijk en de kans op (nacht)vorst, en zelfs sneeuw, is voorlopig nog sterk aanwezig. Wat het weer betreft zijn wij alert. Dat hebben we wel geleerd in de loop der jaren. We hebben lang selderijplantjes gekweekt in blaastunnels. Het zaaien begon meestal in februari, maar dat was afhankelijk van de temperatuur. Soms moest het zaaien uitgesteld worden vanwege vorst in de grond of sneeuw. Als het weer het toeliet, werd in korte tijd veel gepresteerd. Bij het leggen van het plastic was het fijn werken bij windstil weer. Gaf het weerbericht de volgende dag meer wind af, dan moesten het werk sneller af.