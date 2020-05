Gemeentes op zoek naar plek voor bedrijven

Bergen op Zoom is op dit moment zo goed als uitverkocht. ,,Er zijn nog wat kavels op Oude Molen in Halsteren, voor kleine en middelgrote bedrijven”, zegt wethouder Barry Jacobs. Meer ook niet. Bergen op Zoom heeft al langere tijd drie plekken in beeld die ontwikkeld kunnen worden tot bedrijventerreinen. Maar de weg er naartoe is lang en lastig, verduidelijkt Jacobs.

Weinig geld

Het gaat om het zuidelijke gedeelte van de Auvergnepolder bij Halsteren, in het verlengde van het complex van chemiegigant Sabic. Goed voor zo’n 65 hectare. De Auvergnepolder is ook politiek nog steeds omstreden. Niet iedereen staat te trappelen bij het idee van bedrijven op die plek. De twee locaties is de Schans 6, nu nog een landbouwgebied tussen Schansbaan en A4 waar tien hectare beschikbaar is. En om de Ster van Lepelstraat tussen A4 en het dorp, goed voor zo’n vijftien hectare.

De gemeente heeft op dit moment te weinig geld om zelf die terreinen te ontwikkelen. Bergen op Zoom zit slecht bij kas, kampt met een torenhoge schuld. Een reddingsoperatie is in de maak. ,,We kunnen dit niet zelf doen”, aldus Jacobs. Alleen als zich bijvoorbeeld voor Lepelstraat een ontwikkelaar meldt die alles voor zijn rekening neemt kan er iets op gang komen. Voorlopig is daar geen zicht op.

Onderzoek

Toch heeft onderzoek uitgewezen dat de drie gemeentes op de Brabantse Wal tot aan 2030 iets van 36 tot 55 hectare grond voor bedrijven nodig hebben. Die uitkomst is gebaseerd op de verkoop van bedrijfsgrond over de voorbije jaren.

,,We zijn binnen de gemeente Bergen op Zoom bezig te kijken naar alternatieve locaties, andere plekken dan de Auvergnepolder, De Schans en De Ster.” Die zijn er volgens Jacobs zeker nog te vinden. ,,Er is nog wel wat mogelijk.”