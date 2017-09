Gemeenteraadslid Aydin Akkaya uit Bergen op Zoom is toch welkom als trouwambtenaar in Rotterdam

BERGEN OP ZOOM - Aydin Akkaya, gemeenteraadslid voor GBWP in Bergen op Zoom, is als trouwambtenaar nog steeds welkom in Rotterdam om huwelijken te voltrekken. Dat staat in een brief die hij eind juni heeft ontvangen van de gemeente Rotterdam. Opmerkelijk, omdat burgemeester Ahmed Aboutaleb in mei nog beweerde dat hij in de Maasstad geen huwelijk meer mag sluiten.

Turks

Aboutaleb zei dat destijds in antwoord op vragen van de Rotterdamse VVD-fractie. Die partij was ter ore gekomen dat Akkaya zich zou hebben misdragen tijdens het voltrekken van een huwelijk. Hij zou de plechtigheid alleen in het Turkse willen doen en zou een Rotterdamse ambtenaar, die daar een punt van maakte, onheus hebben gejegend. De Rotterdamse burgervader bevestigde die lezing en liet weten dat Akkaya een brief had gekregen waarin hem de wacht zou zijn aangezegd.

Brief

Akkaya zei in mei van geen brief te weten. ,,Ik heb daarop contact gezocht met Rotterdam en navraag gedaan. Uiteindelijk hebben ze me 28 juni een brief gestuurd. Bijna drie maanden na het voorval." Daarin staat dat: 'Bij een eventuele volgende huwelijksvoltrekking zal derhalve eerst een persoonlijk gesprek met u plaatsvinden'. Ook maakt het desbetreffende afdelingshoofd zijn excuses voor de late verzending. 'Op een eerder moment was u deze brief al toegezegd maar door interne miscommunicatie is deze brief niet aan u verzonden.'

Géén fijne dag

Het GBWP-raadslid is nog altijd zeer ontstemd over de gang van zaken. Hij geeft toe dat hij het grootste deel van de plechtigheid in het Turks heeft gedaan. Maar daarover was vooraf met de betreffende Rotterdamse ambtenaar gesproken. ,,Ik zou ter plekke vertalen. Maar ik had nog geen vier woorden gesproken en toen riep ze al; Wat zegt U? Ik vertaalde het voor haar en vervolgde mijn verhaal." Omdat de ambtenaar bleef interrumperen, heeft hij naar zijn gevoel het verhaal moeten inkorten. Akkaya benadrukt dat tijdens het officiële gedeelte, het ja-woord, gewoon in het Nederlands is gesproken. ,,Na afloop complimenteerde de ambtenaar me nog voor de manier waarop ik het had gedaan en wenste me een goedendag. Ik heb haar toen géén fijne dag toegewenst. Daarna zei ze niets meer."

Het raadslid kreeg daarop na de huwelijksvoltrekking een andere ambtenaar op zijn dak. ,,Die sprak me aan toen ik midden tussen de mensen stond die bij de plechtigheid waren. Hij zei dat ik zijn medewerker onheus had bejegend. Ik vond het gesprek op dat moment niet gepast en heb dat afgekapt. Daarna heb ik er niets meer over vernomen. Totdat ik werd gebeld door een journalist naar aanleiding van het antwoord van Aboutaleb."

Burgemeester Frank Petter

Akkaya heeft samen met GBWP-fractieleider Evert Weys een gesprek gehad met burgemeester Frank Petter over de kwestie. Hij houdt daaraan een goed gevoel over. ,,De burgemeester heeft beloofd om er achteraan te gaan. Ik heb het idee dat hij vierkant achter me staan."

De Bergse gemeentewoordvoerder Erwin Stander zegt dat er geen contact is geweest tussen Rotterdam en Bergen op Zoom over de kwestie. ,,Maar uit de brief aan Akkaya blijkt dat hij nog steeds huwelijken daar mag verrichten. Wat ons betreft is er dus geen probleem en is alles duidelijk. We doen geen verdere navraag", zegt hij namens burgemeester Frank Petter.