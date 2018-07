Gemeenteraad lapt miljoenen voor De Schelp

Behoorlijk wat zakjes met cocaïne aangetrof­fen in auto van 18-jarige Bergenaar

11:54 BERGEN OP ZOOM - Een 18-jarige jongeman uit Bergen op Zoom is in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden omdat hij 39 verpakkingen met daarin vermoedelijk cocaïne in z'n auto had liggen.