Gemeenteraad heeft amper keus: bezuinigen moet en snel

Ozb omhoog

Die moet op 16 december beslissen over miljoenen aan bezuinigingen , het pakket van 107 pagina’s dat onlangs is gepresenteerd. En over forse verhoging, met 25 procent , van de onroerend zaakbelasting.

Gedeisd

De politiek begint nu warm te draaien voor de finale ronde. En liet zich maandag bijpraten over de stand van zaken vanuit de provincie. Want die kijkt nadrukkelijk mee met alles wat er speelt. En houdt zich gedeisd omdat Bergen op Zoom zelf aan de slag is gegaan om de financiële ellende aan te pakken.

,,Als niet tot alles aan bezuinigingen wordt besloten is dat geen ramp, er is nog wel wat marge”, legde de provinciaal ambtenaar uit. Maar erg veel ruimte is er ook weer niet. ,,Als ik een tip mag geven voor 16 december: laat iemand bijhouden welke bezuinigingen het halen.” Met andere woorden zo nauw let het om voldoende te bezuinigen.

Curatele

Uit het antwoord van Noordegraaf valt af te leiden dat er op 16 december in elk geval zoveel moet worden bezuinigd dat de begroting van 2021 positief uitpakt. Lukt dat niet dan dreigt de provincie met verscherpt financieel toezicht. In gewone mensentaal dan komt de stad onder curatele en loopt aan de leiband van Den Bosch. ,,Iets wat we niet willen maar wat zomaar kan gebeuren”, aldus de provincieman.

Speelruimte is er nog wel enigszins omdat de provincie Bergen op Zoom uiteindelijk over meerdere jaren, uiterlijk 2024, de tijd geeft om in de positieve cijfers terecht te komen. Maar dat er voor 2021 druk op de ketel zit voor de gemeenteraad maakt Noordegraaf goed duidelijk. Als in december niet besloten wordt de ozb met 25 procent te verhogen, kan dat later in 2021 niet meer. Want over die verhoging van de ozb moet voor 1 januari zijn beslist.