Gemeenten denken mee over extra ruimte voor terrassen

‘Coulant zijn’

De gemeente doet er alles aan om de ondernemers zoveel mogelijk ruimte te geven. ,,Letterlijk en figuurlijk”, zegt Stander. ,,Maar het blijft wel zo dat men moet voldoen aan bepaalde regels of uitgangspunten. Die zetten we op dit moment op papier.” Zo moeten ondernemers bijvoorbeeld uitbreiding van hun terras melden bij de gemeente en moeten extra stoelen en tafels niet in de weg staan van voetgangers, rolstoelgebruikers of hulpdiensten.

Vragenlijst naar ondernemers

In Steenbergen is een speciaal kernteam horeca samengesteld, vertelt Saskia Speelman. ,,We hebben afgelopen week een vragenlijst aan de ondernemers verzonden. Om te kijken welke plannen ze hebben en op welke manier de gemeente kan helpen. We verkennen zo op welke manier we ondernemers kunnen ondersteunen met hun ideeën.” Daarbij wil de gemeente ervoor zorgen dat ze niet aanlopen tegen restricties, zoals vergunningen. ,,Maar we zullen ons wel aan de wet moeten houden. Dus we moeten daarin met elkaar heel creatief en zijn en goed naar oplossingen zoeken.”