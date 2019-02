Gemeenten Brabantse Wal samen in drugsstrijd

BERGEN OP ZOOM - Het politiebasisteam voor de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen werkt aan een plan van aanpak om de vele drugsdumpingen in de regio de kop in te drukken. Daarbij haken ook ZLTO, Brabants Landschap, Defensie en Rijkswaterstaat aan.

Ook West-Brabant weet zich niet te onttrekken aan de golf van drugsgerelateerde criminaliteit die het zuiden des lands overspoelt. Nergens wordt zoveel amfetamine en MDMA geproduceerd als in Brabant en Limburg. Tussen 2014 en 2017 werden 129 productielocaties voor synthetische drugs aangetroffen. Het aantal drugsdumpingen steeg landelijk van 32 in 2010 naar 207 in 2017. In Brabant vond in acht jaar tijd een verviervoudiging plaats.

Boswachter

Vanwege de impact op volksgezondheid, milieu en veiligheid moeten de krachten worden gebundeld, zo betoogt de Bergse burgemeester Frank Petter namens het basisteam. ,,Behalve onze vier gemeenten werkt boswachter Erik de Jonge van Brabants Landschap mee aan het plan omdat hij veel dumpingen tegenkomt. Maar ook de boeren van de ZLTO die ermee te maken krijgen.”

Grensoverschrijdend

Verder doen provincie, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Rijkswaterstaat en Openbaar Ministerie mee, evenals Defensie. ,,De politie werkt samen met de Marechaussee en Vlaamse politiekorpsen. Want dit probleem is grensoverschrijdend. De goede infrastructuur richting Antwerpen is economisch gunstig voor de regio, maar het nadeel is dat ook drugscriminelen er gebruik van maken.”

Plaats delict

Een van de doelen van het plan van aanpak is om locaties waar drugs gemaakt worden of afval gedumpt wordt voortaan aan te laten merken als ‘plaats delict'. Die aanwijzing biedt rechercheurs meer mogelijkheden om sporen veilig te stellen, vergelijkend onderzoek te doen en zo bij te dragen aan strafrechtelijke opsporing.

Coffeeshops

Hoe lastig de problematiek ook is, de gecombineerde instanties klinken strijdvaardig. Petter: ,,We zullen er al het mogelijke aan doen om de overlast en ondermijning van de samenleving tegen te gaan. We hopen dat de criminelen snel zullen weten en gaan merken. Na de sluiting van de coffeeshops willen we hen een nieuwe slag toebrengen.”