'Gemeentelijke coffeeshop? Slecht idee'

BERGEN OP ZOOM - Zet vijf Bergenaren bij elkaar. Drop een onderwerp. En je hebt discussie. De betrokkenheid bij de stad is groot. Waar het ook over gaat.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen sprak BN DeStem met betrokken inwoners in de regio. Wat valt er te kiezen? Veertig stellingen, verdeeld over vijf thema's (openbare ruimte, natuur, samenleving, openbare orde en wonen) liggen op tafel; 25 blijven er over.

Met als doel: een eigen kieswijzer maken voor elke gemeente. U kunt vanaf vandaag ook meebeslissen welke stellingen u het belangrijkste vindt. Onder dit verslag van de eerste gesprekken, vindt u de stellingen terug waarop u kunt stemmen. Uiteindelijk houden we per gemeente twintig stellingen over voor onze Kieswijzer, die eind februari klaar is.

Vijf Bergenaren trappen af

We beginnen in Bergen op Zoom met de voorzitter van de Jeugdraad, Pol Koopman, Bea Demmers, betrokken Bergse, zelf zegt ze bemoeial, Piet Soffers van de Dorpsraad Halsteren, Wim de Haan van IVN Groene Zoom, en Paul van der Rijt, organisatieadviseur en coach.

In de Blokstallen, om er te praten over de stellingen die de redactie van BN DeStem heeft bedacht. Als prikkel. In de aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraad.

Volledig scherm © Janie van de Pas

Waarover praten deze vijf lezers? Over de Auvergnepolder, over toiletten in het centrum, over parkeren, de Binnenschelde, de overlast van mountainbikers in de bossen. Met soms stevige discussies. Af en toe grote eensgezindheid. Of massale afwijzing van een stelling.

Water

Water in de Gedempte Haven. Dat maakt de tongen meteen los. ,,Het geeft de stad extra cachet, je krijgt een ander soort toerisme’’, denkt Paul van der Rijt. ,,Als het betaalbaar is ben ik een groot voorstander.’’ Piet Soffers is daar niet zo van overtuigd.

,,Verminder eerst de schulden van de stad maar. Pas dan vind ik dat je kunt investeren in de Kaai.’’ Milieuman Wim de Haan oppert bedachtzaam als hij is dat de stad vanwege de cultuurhistorie met de in de jaren vijftig gedempte haven mag doen. ,,Veel mensen praten hier over. Onderzoek wat er kan’’, vult Pol Koopman aan.

Coffeeshop

Een gemeentelijk coffeeshop zoals BN DeStem oppert in een van de stellingen landt niet goed bij vier van de vijf. Pol Koopman: ,,Dat is een goed initiatief, want er wordt toch wel softdrugs gekocht. En op deze manier haal je het illegale er af.’’

Maar Paul van der Rijt zit beslist niet op een stroom Belgen te wachten, zegt hij. En die komen vanzelf als er zo’n coffeeshop komt. ,,De overlast was veel groter toen er nog coffeeshops in de stad waren. De Belgen die kwamen waren niet de meest beschaafde mensen.’’

Hard rijden

Volledig scherm Debatteren over de thema's van de komende gemeenteraadsverkiezingen. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs Snelheidsduivels harder en vaker aanpakken? Daarover verschillen de meningen. Dat hard rijden een probleem is, daarover zijn de vijf het wel eens. ,,Als Dorpsraad zijn wij nu bezig met de gemeente over Burg. Elkhuizenlaan. Dat is een 30-kilometer-straat maar er wordt veel harder gereden. De gemeente gaat in 2018 de straat anders inrichten waardoor dat niet meer kan.’’



En dat is precies wat nodig is, zegt Wim de Haan. ,,Je moet straten anders inrichten.’’ Zodat auto’s er minder snel kunnen rijden. ,,Neem de Markiezaatsweg. Die is aangelegd als 70-kilometerweg maar je mag er maar 50 rijden. Maar daar houdt niemand zich aan.’’



Versmallen van wegen om het hard rijden te verhinderen heeft ook een schaduwzijde zegt dan weer Bea Demmers. ,,Op de Auvergnestraat en op de Noordsingel rijden vrachtwagens de spiegels van geparkeerde auto’s.’’

Buitenland