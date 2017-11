Gemeente Woensdrecht soepeler met vergunning mantelzorgwoningen

Mantelzorg verloopt efficiënter als familie, vrienden of kennissen die deze steun bieden dichter in de buurt wonen van de persoon die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Maar het verkrijgen van de vereiste vergunning voor een mantelzorgwoning verloopt niet altijd even simpel.

,,In de praktijk blijkt dat mensen nog vaak tegen regels oplopen, waardoor ze zo’n tijdelijke woning niet kunnen betrekken”, vertelt wethouder ruimte Hans de Waal. ,,Terwijl het juist heel prettig is als pa of ma bij hun kinderen kunnen wonen, of die juist tijdelijk een huisje in de tuin van hun ouders kunnen neerzetten.”

Landelijke regels schrijven voor dat iemand de noodzaak voor zo’n mantelzorgwoning moet aantonen via de huisarts of een sociaal-medisch adviseur. ,,Maar die accorderen dat niet als er geen keiharde medische noodzaak is”, zo licht wethouder sociaal domein Lars van der Beek toe. ,,Terwijl er preventief wel iets voor te zeggen valt en je op langere termijn juist extra zorgkosten voorkomt.”

Hartinfarcten

Van der Beek schetst het voorbeeld van een man die meerdere hartinfarcten had gehad, maar weet wat opgeknapt bleek. ,,Van buitenaf bekeken zou het oordeel zijn dat de medische noodzaak er niet meer is. Maar die man was nog wel heel kwetsbaar.”

De gemeente Woensdrecht verruimt nu de mogelijkheden door ook de Brede Welzijnsinstelling (BWI) en Wmo-consulenten die noodzakelijkheid te laten vaststellen. ,,Die kennen de persoonlijke situatie vaak beter en bekijken het vanuit een breder perspectief. De behoefte moet nog steeds aangetoond worden, maar er is meer ruimte voor maatwerk”, aldus Van der Beek.

Menselijker

,,Regelmatig werden we geconfronteerd met schrijnende situaties. Door de beslissingsbevoegdheid nu ook bij de BWI en Wmo-consulenten te leggen, maken we de vergunningverlening menselijker”, vult De Waal aan.