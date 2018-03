Gemeente Woensdrecht krijgt To-Taalhuis voor mensen met taalprobleem

Op basisschool De Klim-Op in Hoogerheide stonden dinsdagmiddag tientallen aanbieders (scholen, logopedisten, bibliotheek), verwijzers (BWI, gemeente) en vrijwilligers op taalgebied aan de aftrap van het project. Vier betrokkenen aan het woord.

Taalcoördinator Monique Swagemakers van de BWI:

,,Laaggeletterden is een vervelend woord, maar het maakt wel duidelijk wie we willen bereiken: iedereen van 0 tot 100 jaar die zijn taalniveau wil verbeteren. Omdat het nodig is voor school, werk, gezin, administratie, of inburgering. Het To-Taalhuis is een netwerk van professionals en vrijwilligers. Na 8 mei is er elke donderdagochtend inloop bij de BWI. Daar kan iedereen met taalvragen terecht."

Wethouder Lars van der Beek van de gemeente Woensdrecht:

Quote Sommige mensen zitten met de tranen in hun ogen omdat ze hun kleinkinderen niet kunnen voorlezen Ernestine Schipper van de stichting Lezen & Schrijven over laaggeletterdheid ,,Ik zag zulke taalpunten al in Bergen op Zoom en Steenbergen. Goed dat er hier ook zo veel betrokkenen zijn. Wie een brief, bijsluiter of invulformulier niet kan lezen, voelt vaak schaamte. Hopelijk komen die mensen wel over de drempel bij het To-Taalhuis."

Ernestine Schipper van de stichting Lezen & Schrijven:

,,Zo'n 2,5 miljoen Nederlanders ouder dan 16 jaar moeite met lezen, schrijven en rekenen. Twee derde is hier geboren en naar school gegaan. Gewone mensen die hun beperking goed verstopt hebben, maar wel in de knel komen. Dan blijf je in armoede hangen, snap je de afbetalingsregeling voor je tv niet, of zit met tranen in je ogen omdat je je kleinkinderen niet kan voorlezen."

Ervaringsdeskundige Jan Kemps uit Sint-Willebrord: