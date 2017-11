Gemeente Woensdrecht krijgt minstens vier nieuwe elektrische laadpalen

HOOGERHEIDE - In het kader van ambitieuze, duurzame plannen bij de provincie Noord-Brabant, krijgt de gemeente Woensdrecht er in de loop van 2018 in elk geval vier elektrische laadpalen voor auto's bij.

De combinatie Heijmans-Nuon won begin dit jaar een aanbesteding die door de provincie en netbeheerder Enexis was uitgeschreven. ,,Als Woensdrecht draaien we mee in die concessie die voor heel Noord-Brabant zo'n 1700 nieuwe laadpalen betekent", zegt gemeentewoordvoerder Jan Prop.

In antwoord op vragen van de PvdA over de begroting voor 2018 gaf het college aan dat er aanvragen liggen voor laadpalen bij de multifunctionele centra De Drieschaar in Ossendrecht en De Kloek in Huijbergen, bij Dorpspunt 't Blickvelt in Woensdrecht en bij de Volksabdij/De Blauwe Pauw in Ossendrecht.

,,Die aanvragen zijn er gekomen in overleg met de dorpsplatforms", vertelt Prop. ,,Bij Het Kloosterhof in Hoogerheide staat al een laadpaal met dubbele aansluiting en in de buurt van De Biezen in Putte ook. Daar is dus geen nieuwe paal nodig." Het streven is dat in principe elke kern groter dan 1000 inwoners in de loop van 2018 een laadpaal heeft.

Calfven

PvdA-fractievoorzitter Cees Jaspers pleitte bij de begrotingsbehandeling ook voor een laadpaal bij buurtschap Calfven. ,,Die inwoners zijn voor hun dagelijkse boodschappen aangewezen op Ossendrecht of Hoogerheide en er is daar geen regulier openbaar vervoer. We kunnen zo tevens elektrisch rijden stimuleren."