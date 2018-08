Gemeente Woensdrecht koerst af op overschot van ruim 6 ton

Metamorfo­se Landgoed Mattem­burgh afgerond: 'Laat de kuipplan­ten maar komen, de winterser­re is klaar'

30 augustus HOOGERHEIDE - Het is zover. De jaarlijkse volkshuizing van de kuipplantencollectie is passé. Voortaan blijven de soms wel 175 jaar oude citrus- en olijfbomen op Landgoed Mattemburgh in Hoogerheide. Dat kan nu de winterserre klaar is. "Hier stallen we van oktober tot mei onze collectie", zegt Annelieke Kelderman van Brabants Landschap.