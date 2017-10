Gemeente Woensdrecht blij met initiatieven voor inburgering

necrologie Bergse Adriënne Veraart ging altijd voor de inhoud

8:21 Het onvermijdelijke is woensdagochtend vroeg gebeurd: Adriënne Veraart uit Bergen op Zoom is overleden aan de gevolgen van borstkanker. De ziekte werd in 2007 geconstateerd, maar met een haar kenmerkende vastberadenheid heeft ze de jaren daarna zo gewoon mogelijk geleefd en gewerkt.