Gemeente wil openingstijden milieustraat Steenbergen verruimen

Naar aanleiding van een enquête die de gemeente vorig jaar maart hield onder 660 inwoners, wil de gemeente de openingstijden aanpassen. De milieustraat gaat ook op dinsdag open, en opent op zaterdag een half uur later dan nu het geval is én blijft drie uur langer open, tot 16.00 uur. Op woensdag en vrijdag sluit de milieustraat een uur eerder dan in het huidige scenario. Op donderdag opent deze om 10.00 uur in plaats van om 09.30 uur.

55.000 euro

Het aannemen van de extra werknemer kost 55.000 euro per jaar, meldt het college in een mededeling. De raad voelt zich gepasseerd omdat ze niet heeft kunnen meedenken en is het dan ook niet zomaar eens. ,,Het is veel geld", zegt Volkspartij-man Michel Lambers. Hij krijgt bijval van de VVD, D66, en het CDA. ,,Het is in Steenbergen al uitstekend geregeld", vindt VVD’er Theo van Es.

De PvdA vindt wijzigen van de openingstijden prima, maar dan wel simpeler: van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 17.00 uur. GewoonLokaal vraagt zich af of het aannemen van meer personeel zichzelf kan terugverdienen doordat er beter gescheiden kan worden, maar vindt het verder een prima plan.

Sowieso nodig

Die extra werknemer is sowieso nodig, benadrukt wethouder Wilma Baartmans. ,,Nu de milieustraat fysiek groter is geworden, zien we dat het overzicht dan beter gehouden kan worden.” Onder meer de Volkspartij blijft bij het standpunt en overweegt om op 27 januari een motie in te dienen tegen dit besluit.

Uit het onderzoek bleek ook dat er geen noodzaak is aan een webcam om de wachttijden te kunnen inschatten. Er is namelijk geen sprake meer van lange wachttijden, die er wel waren toen het in de lockdown van vorig jaar tijdelijk extreem druk was.