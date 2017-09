Gemeente Tholen wil geschil over frietkraam niet uitvechten op televisie

SCHERPENISSE - De gemeente Tholen is niet van plan een conflict over een frietkraam bij Scherpenisse op televisie uit te vechten. ,,Er kunnen andere wegen worden bewandeld'', laat een woordvoerster weten.

Jaap de Wilde had televisierechter Frank Visser benaderd, omdat hij met de gemeente in de clinch ligt over zijn 'Frietkot'. Visser was voorheen De Rijdende Rechter op NPO1 en heeft nu een gelijksoortig programma op SBS6.

De Wilde verkoopt sinds het voorjaar friet en snacks vanuit een wagen op zijn eigen terrein aan de Gatweg bij Scherpenisse. De gemeente staat dat niet toe, omdat het niet binnen het bestemmingsplan zou passen. De Wilde is het daar niet mee eens en benaderde SBS6. Die zender zou enthousiast zijn om het geval te behandelen, maar was afhankelijk van de gemeente Tholen. Er kan pas een programma worden gemaakt als beide partijen in een conflict meewerken.

Die kans is nu verkeken, want burgemeester en wethouders hebben besloten het geschil niet te willen laten behandelen door Visser. ,,Wij zien dit als een reguliere handhavingszaak'', laat een woordvoerster weten. ,,Er kunnen andere wegen worden bewandeld dan die van de televisie. Meneer kan bezwaar maken en vervolgend beroep instellen als hij het niet eens is met de gemeente. Wij zien geen meerwaarde in het voorleggen van deze zaak aan Frank Visser in plaats van aan de bestuursrechter.''

De gemeente zal trouwens nog niet handhavend optreden tegen de activiteiten van De Wilde. Er is een vooraankondiging gedaan. ,,Dat is nog een stap voor het daadwerkelijke handhaven.''