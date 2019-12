Gemeente Steenbergen beëindigt contract met beheerder van 't Cromwiel

Dat vertelt wethouder Esther Prent. ,,De nieuwe vraag is: wat willen we precies met ‘t Cromwiel? En wat hebben we daarvoor over? Daar moet de raad nu naar gaan kijken en over beslissen.” Het huidige contract is vooral ingestoken op bezuinigingen, stelt Prent. ,,Dat is niet meer geschikt. Als we het contract nu niet op zouden hebben gezegd, zouden we er weer aan vast hebben gezeten. Als dan straks blijkt dat de raad iets anders wil, kunnen we dat niet realiseren. Dat risico wilde ik niet nemen.”