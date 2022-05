Gemeente sluit loods in Steenbergen na vondst cocaïnewasserij

Oekraïense en Woensd­recht­se kinderen bowlen samen: ‘Zo leren ze elkaar beter kennen’

De werkgroep Open Huis Ossendrecht hield vrijdagavond een bowlingavond bij Familyland in Hoogerheide voor Oekraïense en Nederlandse jongeren van de scouting. ,,Het was echt een fijne avond”, vindt Olga Jansz. ,,We zijn nog aan het denken over meerdere activiteiten.”

23 mei