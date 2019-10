Gemeente reikt Woensdrechtse Veer uit aan duurzame inwoners en ondernemers

HOOGERHEIDE - De eerste drie ‘Veren’ zijn tijdens een duurzaamheidsavond in het gemeentehuis in Hoogerheide uitgereikt. De ‘Woensdrechtse Veer’ is bedacht door de gemeente en is bedoeld om duurzaamheid bij de Woensdrechtse burgers te stimuleren.

Er zijn veren uitgereikt in de categorieën particulier, bedrijf en vereniging. Huijbergenaar Evert Jansma heeft zijn eigen woning grondig verduurzaamd maar spoort ook anderen aan om hun woning te verduurzamen. Hij is vrijwillig energieambassadeur in de gemeente Woensdrecht en komt op verzoek bij de mensen thuis om ze tips te geven hoe ze hun woning energiezuinig kunnen maken. Voor de jury aanleiding om aan Jansma de Veer in de categorie particulier toe te kennen.

Zonnepanelenpark

De Woensdrechtse Veer in de categorie bedrijven ging naar Chris Hopmans uit Woensdrecht. Toen het begrip duurzaamheid nog onbekend was, plaatste Hopmans al een windturbine op zijn erf en plaatse hij zonnepanelen op daken van zijn agrarisch bedrijf. “Hij is betrokken bij meerdere projecten zoals een groot zonnepanelenpark in Rilland”, vertelde burgemeester Steven Adriaansen die de prijzen uitreikte.

Tennisvereniging de Meet uit Ossendrecht is al jaren in de weer om hun sportpark te verduurzamen met het aanbrengen van zonnepanelen en energiezuinige lichtinstallaties. “Een voorbeeld voor andere verenigingen”, vertelde Adriaansen. “Zeer terecht dat De Meet de prijs krijgt voor de meest duurzame vereniging”.

Jaarlijkse prijs