Gemeente lapt voor podium Vastenavendconcert Kolping

Infoavond voor zij-instromers voortgezet onderwijs en mbo in Bergen op Zoom

30 januari BERGEN OP ZOOM - Het lerarentekort in het voorgezet onderwijs en het MBO lijkt in een klap opgelost, als je maandagavond rondkijkt in 't Rijks. Maar liefst 200 mensen zijn afgekomen op een informatieve bijeenkomst voor mensen die wel oren hebben naar het beroep van docent.