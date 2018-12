Gemeente in gesprek met verontruste wijkbewoners in Halsteren

HALSTEREN - Van slechte communicatie over de woningbouwplannen aan de Wouwseweg in Halsteren is geen sprake, meent de gemeente Bergen op Zoom. Wel gaan gemeente en woningcorporatie Stadlander op korte termijn praten met verontruste bewoners van de wijk Rode Schouw. Zij vrezen de komst van veel statushouders, arbeidsmigranten en dak- en thuislozen.

Recent hebben acht bewoners een actiecomité gevormd. Ze hebben huis-aan-huis in de wijk een bezwaarbrief bezorgd die bewoners naar de gemeente kunnen sturen. De bewoners willen meer duidelijkheid over de bouwplannen op het voormalige Zuneha- en Hemiterrein aan de Wouwseweg. Op beide locaties moet nodig iets gebeuren vindt ook de buurt. Met de bouw van woningen is op zich niets mis.

Statushouders

Maar de bewoners zeggen niet op de hoogte te zijn gebracht van de bouw van in totaal 44 Finchwoningen, kleine studio's voor één tot twee personen. De studio's zouden met name bedoeld zijn voor statushouders en mensen met problemen. Dat vinden de bewoners niet wenselijk in de wijk waar een basisschool staat en veel kinderen wonen. Ze vrezen voor de veiligheid en verwijten de gemeente daar niet open en eerlijk over gecommuniceerd te hebben.

De gemeente weerspreekt dat. ,,In principe kan iedereen die voor een sociale huurwoning in aanmerking komt, zich inschrijven voor de studio's", schrijft de gemeente aan GBWP die vragen over de bouwplannen heeft gesteld. ,,Dat kunnen ouderen zijn, jongeren, alleenstaanden maar ook statushouders.”

Begeleiding

Stadlander regelt de verhuur van de woningen. Die streeft volgens de gemeente naar leefbare wijken en kernen. De studio's worden dan ook niet ingezet als specifieke woonvorm voor begeleid of verzorgd wonen of bijvoorbeeld alleen maar voor statushouders. ,,Het kan wel zijn dat er een huurder is die behoefte heeft aan wat begeleiding of verzorging.”

Maar wie er komt te wonen is op voorhand niet bekend. ,,We vinden dan ook dat wij ten aanzien van de ontwikkeling correct hebben gehandeld en gecommuniceerd", stelt de gemeente. Dat niet iedereen voor de informatiebijeenkomst begin oktober was uitgenodigd kan de gemeente ook verklaren. ,,De omwonenden met direct zicht op de beoogde bouwplannen zijn uitgenodigd.”