Gemartelde pater Anselmus Musters uit Ossendrecht herleeft als oorlogsheld

Het leven van Anselmus Musters





Antoon Musters wordt in 1914 geboren als tweede zoon van Louis Musters en Isabella Wierickx uit Ossendrecht. Na het seminarie in Haastrecht, treedt hij in 1934 te Gent toe tot de Augustijner orde. In mei 1940 wordt hij in Rome tot priester gewijd en kiest de naam Anselmus. In 1942 promoveert hij cum laude tot doctor in de theologie. Vanuit het Vaticaan helpt hij met de Rome Escape Line zo'n 6500 mensen te ontsnappen aan de Duitsers. Die arresteren en martelen hem in 1944, maar hij blijft zwijgen en ontsnapt. Na de oorlog wordt hij voor zijn verzetsdaden onderscheiden door de Italiaanse en de Britse overheid. Musters, tevens professor in de filosofie en schrijver/dichter, werkt later in parochies in Zwitserland en Duitsland, waar hij in 1986 te Sönnern overlijdt en wordt begraven.