Gele hesjes gaan in Bergen op Zoom de straat op

BERGEN OP ZOOM - Wat begon met een geel hesje is inmiddels uitgegroeid tot een groep van meer dan vijftien mensen. Ook in Bergen op Zoom krijgt de protestbeweging meer voet aan de grond zo lijkt.

Vrijdag is er op Grote Markt, bij het historische stadhuis, andermaal een protest. Tussen 11.00 en 14.00 uur. Vreedzaam, benadrukt Ankie Withagen. Want elders willen betogingen van de gele hesjes wel eens in geweld eindigen. Zo niet in Bergen op Zoom.

Groeiende

,,Onze groep is groeiende, we begonnen met een protest met een geel hesje. Dat werden er tien, deze week waren dat er vijftien, voor Bergen op Zoom een heel mooi begin”, zegt de actievoerster.



Vrijdag is de vierde keer dat de gele hesjes de straat opgaan in Bergen op Zoom. ,,En dit blijven we de komende weken sowieso een maal per week doen”, zegt Withagen.

,,Ons doel is mensen bewust maken dat wij, de gele hesjes Bergen op Zoom, bestaan. En waarom de gele hesjes überhaupt in Nederland opstaan.” Dat heeft volgens de Bergse vooral van doen met het feit ‘dat ons systeem enorm stuk is’. ,,De oplossing is om een nieuw systeem te creëren dat wel het volk dient, dat wel werkt, dat van het volk is.”