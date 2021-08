Geld nodig voor kapotte kachel van de kerk: ‘Liever gisteren dan morgen een nieuwe’

BERGEN OP ZOOM - Met een dikke jas aan de kerk bezoeken? Het zou zomaar eens nodig kunnen zijn, deze winter. Want de kachel van de Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk in Bergen op Zoom is stuk.

Om te voorkomen dat kerkbezoekers kou zullen lijden, is de stichting Vrienden van de Lourdeskerk een actie gestart.

De oude oliekachel is al jaren versleten en er zijn diverse reparaties aan te pas gekomen. Maar nu is het tijd voor een nieuwe. ,,Liever gisteren dan morgen”, zegt secretaris van de stichting Ellen Schultze. ,,Het zou fijn zijn als hij voor de winter begint klaar voor gebruik is. Dat is niet alleen van belang tijdens de vieringen, maar ook om het kerkgebouw in goede staat te houden.”

Kosten: twee ton

Inmiddels staat de teller al op 5000 euro. Maar er is nog een lange weg te gaan: de vervanging zal naar schatting tussen de 150.000 en 200.000 euro kosten. Schultze zegt met een bedrijf in gesprek te zijn dat verantwoord kerken verwarmt. ,,Afhankelijk van wat voor warmtebron we kiezen, kunnen de precieze kosten bepaald worden.”

Quote We willen een corona­proof installa­tie en een goede luchtcircu­la­tie Ellen Schultze, stichting Vrienden van de Lourdeskerk De stichting wil graag overstappen naar een duurzame verwarming. Want olie stoken is niet meer van deze tijd. Tegelijkertijd wil ze ook rekening houden met de nieuwste inzichten. ,,We willen een coronaproof installatie en een goede luchtcirculatie. Je wil natuurlijk niet iets installeren dat de verspreiding van een virus kan bevorderen.”

Volledig scherm Ellen en Frits Schultze van de stichting Vrienden van de Lourdeskerk starten een actie om de kapotte kachel van de Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdeskerk in Bergen op Zoom te vervangen. © peter van trijen/pix4profs

Flyers

De kerk is een markant, beeldbepalend gebouw in Bergen op Zoom, zegt Schultze. Ze hoopt daarom dat er snel genoeg geld is om het broodnodige onderhoud aan de kerk te kunnen plegen.

In de kerkdiensten van 14 en 15 augustus zal de pastoor uitleg geven over het probleem. Er worden flyers uitgedeeld in en rondom de kerk. En eerdere sponsors zullen opnieuw worden aangesproken. Daarnaast zijn ook acties als een boekenmarkt in de kerk niet ondenkbaar, maar daar is vooralsnog geen datum voor gepland. Meer info op www.vrienden-lourdeskerk.nl.

