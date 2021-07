Gek op de bananenplant? Neem een pup en word lid van deze groep

Actief bezig met tuin, huisdier of buitenleven? Voor elk onderwerp is er wel een Facebookgroep, waar gelijkgestemden elkaar advies geven en hun passie delen. Martijn Schraven meldt zich aan en praat mee. Vandaag de groep: bananenplanten&meer met 3463 leden.

Een bezoek aan de groep bananenplanten&meer levert meteen de ontdekking op dat er ongelooflijk veel verschillende soorten bananenplanten zijn. De Japanse vezelbanaan, de Chinese lotusbanaan en de cavendish, om er maar een paar te noemen. De bananenplant is de grootste kruidachtige plant die we kennen. Ondanks zijn formaat is het geen boom, omdat de plant een schijnstam maakt van bladeren en geen echte houtige stam heeft.

Populariteit

Een tweede ontdekking is de wijdverspreide populariteit van deze exoot in ons land. In deze groep zitten echte liefhebbers. De initiators van de groep roepen op om vooral veel foto’s van geliefde planten te plaatsen, naar hartenlust vragen te stellen en met elkaar mee te denken over bestrijding van ziekten en plagen.

Het ‘&meer’ gedeelte uit de groepsnaam, slaat op de mogelijkheid om ook berichten over andere tropische planten te delen.

De plant op de foto is afkomstig van Durk de Vries. Het is de musa basjoo, oftewel de Japanse vezelbanaan. ,,Wanneer het te koud wordt, gaat ‘ie naar binnen”, laat De Vries desgevraagd weten.

Exotisch tintje

Een bloeiende bananenplant in de tuin geeft de tuin direct een exotisch, Oosters tintje. En diegenen die zich laten inspireren door de vele foto’s in de groep kunnen gerust zijn. De bereidheid onder de leden om nieuwkomers van advies te voorzien, is groot.

Om in ons land ook daadwerkelijk bananen te kweken, dat blijkt nog niet zo makkelijk. ‘Na negen maanden bananen aan de plant te hebben hangen, zullen de nog hangende bananen niet meer afrijpen. De stelen waren al zacht en droog van binnen”', schrijft Bonne Wielinga weten.

De kleine stekjes van de bananenplant worden pups genoemd. Eenieder die zijn eerste stappen in bananenplantland wil zetten, zou hiermee kunnen beginnen. Er worden er genoeg aangeboden.

