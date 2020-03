Geheimen van het Markiezenhof krijgen steeds meer vorm

BERGEN OP ZOOM - Geheimen staan voortaan centraal in het Markiezenhof. Het museum gaat een aantal zalen grondig verbouwen. En wil zo nadrukkelijk een verbinding zoeken met de rest van de stad. Al is dat laatste een proces dat nog wat tijd nodig heeft.

Die te verbouwen zalen zijn onder andere de Galerij en de Blauwe Zaal. Op een duurzame manier, zodat in de toekomst verschillende exposities plaats kunnen vinden, zonder dat daar weer een verbouwing voor nodig is. Dat vertellen projectleiders Claartje Rijkers en Jesse van Tetterode. ,,Als museum willen we veel meer gaan doen”, zegt die laatste. ,,Het verleden aan het heden linken, bijvoorbeeld. Je ziet hier heel veel mooie stukken, maar wat doet dat met het heden?”

Blunder: verliezen van je bril

Geen passief bezoek aan het Markiezenhof meer in de toekomst, maar de projectleiders willen je laten nadenken over onderwerpen. En daarvoor hoeven ze niet ver te zoeken. Er zijn genoeg ‘ingrediënten’ in het Markiezenhof om een podium te bieden in het kader van geheimen.

Neem de oudste, complete bril van Nederland. Die is nu te zien in de Blauwe Zaal. Maar staat naast meerdere voorwerpen, waardoor je er zo overheen kunt kijken. Van Tetterode: ,,We gaan die bril daarom uit de collectie tillen en een podium bieden.” De bril is door een kanunnik, een koorheer, verloren in een afvalkuil, in de 14e eeuw. In die tijd waren brillen zeldzaam. Op basis van die historische feiten is een verhaal bedacht voor de tentoonstelling. ,,Het is best een blunder dat hij het verloren heeft. Heeft hij dat verteld of juist geheim gehouden?” zegt Van Tetterode. ,,Het wordt een interactieve expositie. Wat doe je met geheimen? Deel je die? Of hou je ze bij je? Als je wil, kun je een geheim delen op een wand. En zo niet, dan kun je je geheim in een vernietiger gooien. Van al die papierresten willen we later een kunstwerk laten maken.”

Volledig scherm Een doorsnede van de geheimengalerij © Markiezenhof

Het brilletje is belangrijk voor het Markiezenhof, zegt Rijkers. ,,Het staat symbool voor een andere manier van kijken.”

Sleutelfiguren

De Blauwe Zaal gaat compleet op de schop en zal straks het vertrekstation zijn van het museum. Bezoekers gaan hier kennismaken met zeven sleutelfiguren, die elk een eigen definitie van een geheim hebben. De familie Van den Boom bijvoorbeeld, die tijdens de Tweede Wereldoorlog joodse families hielp onderduiken. Maar ook Menno van Coehoorn, die strategische geheimen had als vestingbouwer. De maquette van Bergen op Zoom, nu nog het pronkstuk van de zaal, wordt op zijn kant gezet en tegen een muur geschoven.

Met de sleutelfiguren wil het Markiezenhof straks ook naar buiten de muren van het stadspaleis verwijzen. Van Tetterode: ,,Ben je geïnteresseerd in Van Coehoorn, dan zullen we je bijvoorbeeld aanraden om eens naar het Ravelijn te gaan. Of naar de erevelden als het verhaal van de familie Van den Boom je aanspreekt.” Ook de Zeeridder krijgt een prominente rol. Het beeld dat bovenop een toren van het Markiezenhof staat, hangt immers boven de stad en ziet daardoor alles: alle geheimen.

Museum twee maanden dicht

Rijkers en van Tetterode hopen met de nieuwe inrichting bezoekers ook beter van dienst te kunnen zijn. Rijkers: ,,We vertellen nu over de geschiedenis van Bergen op Zoom in het algemeen. Maar straks lichten we onderdelen ervan uit. Dat vertellen we theatraler en zo kun je zelf kijken wat je interessant vindt.”