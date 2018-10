'Geheim' rond schilderij Bergen op Zoom ontrafeld

Dode bij gasexplo­sie in Putte, woning compleet verwoest

17:57 PUTTE - In een woning aan de Keizerstraat in Putte heeft vrijdagmiddag een gasexplosie plaatsgevonden. Daarbij is een man om het leven gekomen. De explosie gebeurde rond 13.45 uur, waarschijnlijk op de bovenverdieping. Hierna is in de woning een brand ontstaan.