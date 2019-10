Toch loopt het seizoen op zijn eind, de herfst is begonnen en we zijn het afgelopen weekend druk bezig geweest om de pompoenen te oogsten. Samen met de kinderen en ons personeel is het gelukt om alles in één dag te oogsten. Wat voor ons een nieuw record is. De reden hiervoor is dat er verschillende kranten schrijven over de komst van nachtvorst de komende week. Wat waarschijnlijk meer sensatie is dan waarheid. Het weer verder dan een week vooruit voorspellen blijft moeilijk. Omdat de planten toch niet meer groeien, maakt het nu niet veel meer uit en kunnen ze beter binnen liggen voor onze rust.

Er is veel bereikt in de afgelopen jaren. We zijn flink gegroeid in ons aanbod van groenten en fruit, en sappen en jams. Iedere keer sta ik ervan te kijken hoeveel we samen met klanten, medewerkers en vrienden weten te bereiken. De laatste ontwikkeling is dat we afgelopen week zijn genomineerd voor de Goboz Ondernemersprijs. Iets waar we trots op zijn, maar wat ook gelijk organisatorische problemen oplevert. Want dit betekent dat er in het krappe werkschema ook bijeenkomsten moeten worden bezocht en een filmpje gemaakt.