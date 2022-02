‘Geert Mulders (1944-2016) is met een glimlach op zijn gezicht gestorven’

Ze waren voor elkaar geboren, de op 25 september 1944 uit een groot katholiek Halsters gezin afkomstige Geert Mulders en de in 1943 geboren, in een christelijke gereformeerde gemeente opgegroeide Corrie Schot. ,,We ontmoetten elkaar in de mosselfabriek van Deurloo in Tholen toen we 14 jaar waren. In 1962 zijn we, beiden 18 jaar jong, getrouwd. Geert had op het sterfbed van mijn moeder beloofd dat hij daarvoor protestant zou worden. Want twee geloven op één kussen, daar sliep volgens haar de duivel tussen.”