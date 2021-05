Geen zonnepark in Oudland, wel stimulatie voor panelen op Steenbergse daken

Om zonneparken op het Oudland is veel te doen geweest. Maar tegen een zonneveld bij de Dassenberg lijkt geen weerstand te zijn, zegt wethouder Wilma Baartmans. ,,Dat terrein is niet publiek toegankelijk en omsloten door bomen. Er zijn geen omwonenden. We vinden dat het daar kan.”



,,Laten we zuinig zijn op de stukjes waardevol natuurlandschap die we nog hebben", deed Danker Kouwen van de Volkspartij een poging om de Dassenberg uit te sluiten als potentiële locatie voor een zonneveld. Een motie in de gemeenteraadsvergadering van donderdag daarvoor haalde het net niet. De raad heeft immers getekend voor 93 hectare aan zonnevelden in de gemeente en moet wel plekken aanwijzen, vindt CDA’er Jurgen Huijbregts.