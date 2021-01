Geen wipkip of glijbaan, maar boomstammen: ‘Net zo leuk voor kinderen’, denkt Woensdrecht

HOOGERHEIDE - Voor 53.000 euro per jaar kunnen alle 221 speeltoestellen in de vijf kernen van Woensdrecht tot en met 2024 veilig worden gehouden, daarna wachten forse vervangingsinvesteringen. In de toekomst wil de gemeente vaker kiezen voor natuurspeelplekken met boomstammen en touwen in plaats van een dure wipkip of glijbaan.

,,Na een periode van bezuinigen hebben we al onze speeltuinen weer op orde gekregen en willen ze op dat niveau houden", zegt wethouder Jeffrey van Agtmaal. ,,Omdat uit onafhankelijke inspecties is gebleken dat 115 toestellen wat langer meegaan dan ingeschat, kunnen we tot 2025 toe met een jaarbudget van 53 mille voor onderhoud en wat vervanging.”

Zo worden de 221 toestellen op 44 locaties in Hoogerheide, Woensdrecht, Ossendrecht, Huijbergen en Putte leuk en veilig gehouden. ,,Want we hebben een zorgplicht, alles moet deugdelijk zijn. We zitten financieel niet zo ruim dat we nieuwe speeltuinen kunnen aanleggen, maar hoeven ook niets te sluiten. Zowel in 2021 als 2022 moeten we vier toestellen vervangen, in 2023 en 2024 geen.”

157 nieuwe toestellen vanaf 2025

Het inspectiebureau voorziet dat in 2025 wél 68 toestellen aan vervanging toe zijn, in 2028 zelfs 89. ,,Nu zijn de budgetten nog toereikend tot en met 2024, maar voor de periode daarna moeten we wel tijdig met een oplossing komen. Want een simpele wipkip kost al 600 euro. Een particulier zet die zelf in de tuin. Maar als lokale overheid moeten wij dat volgens bepaalde regels laten doen en keuren. Dan zijn we al gauw 800 à 900 euro in totaal kwijt.”

Van Agtmaal onderzoekt dus ook andere opties. ,,Bewoners van De Hoef in Hoogerheide vroegen om een speeltuin, daar hebben we toen wat boomstammen gelegd. Die werden net zo veel gebruikt als een wipkip. Het hoeft niet altijd duur te zijn om leuk te zijn voor kinderen. Dus gaan we bij plan Noordrand in Ossendrecht een echte natuurspeelplek aanleggen met boomstammen, palen, touwen en misschien wat water waar kinderen vrij kunnen spelen. Wellicht kunnen we dat in de toekomst vaker doen.”

Blij met dorpsplatforms en sponsors

De wethouder is blij met de medewerking van de dorpsplatforms. ,,Die weten precies welke toestellen wel of niet goed gebruikt worden, en of je speeltuinen kunt clusteren, zoals in Ossendrecht is gebeurd. Daar is toen ook sponsoring voor gevonden vanuit BASF en Port of Antwerp. Bij de Beweegtuin in Hoogerheide financierde de firma Tummers mee, lokale firma’s deden het grondwerk gratis. Dat is erg waardevol.”