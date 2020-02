Geen wassen neus: Dweilavond vol creatieve acts

De afgelopen weken is er al veel geneuzel voorbijgekomen, toch blijven er nog genoeg originele invalshoeken over, zo blijkt wel. En ondanks de gure wind en de regenbuien zijn heel veel Krabben de deur uitgegaan om naar de acts op straat te kijken.

Neusjes van de zalm

Als ze de Dubbelstraat in komen dan, want daar worden ze direct weggejaagd door een drietal gemaskerde mannen die met zout strooien en ‘opzouten’ roepen. Weer een ander verkondigt voor een waslijn vol kleding dat mensen niks van de Vastenavendleut moesten geloven: ‘t is n (ge)wassen neus’.

Het publiek schuifelt van de ene act naar de andere in de stad. De een heeft een doordenker, weer een ander een simpele grap. Zo staat een viswijf samen met anderen te hengelen. Aan de hengel: neusjes van de zalm. Weer anderen zijn met een verrekijker op zoek. Want waar is nou toch die verstopte neus gebleven? Van geheel andere orde was de ‘Bravis de pen dans’, dan weer. Daar werden voorbijgangers geïnspecteerd op allerlei ziektes.

Neuzenuitlaatservice

Linda Sijnave en Conny Geertse komen ieder jaar naar de Dweilavond. Sijnave: ,,Het is zoals altijd hartstikke leuk. Je ziet hier hoe creatief sommige mensen zijn met een motto. Dingen waar je zelf niet aan denkt. En soms is iets simpels ook heel leuk.” Ze waardeert de moeite die mensen er in steken. De twee hebben in het verleden ook meegedaan, overigens. Geertse: ,,Het leuke eraan is ook de voorpret die je hebt en dan moet de avond nog komen.” De twee hebben nog niet alle acts gezien, maar Geertse vond de ‘neuzenuitlaatservice’ erg leuk. Iemand die verschillende soorten neuzen aan draden uitliet.

De vele acts worden muzikaal omlijst door verschillende dweilbandjes die door de straten lopen. Jong en oud vermaakt zich kostelijk met de acts en het gratis theater op straat.

Nieuwe prins

Welke draai de Krabben nog meer aan het motto gaven? ‘K ruuk onraad’, bijvoorbeeld voor ‘t Spuihuis. Zakkenrollers zijn actief. Letterlijk, op de grond ligt een jongen in een zak heen en weer te rollen. Over het parcours lopen de drie wijsneuzen uit het oosten, op zoek naar een nieuwe prins. Het afscheid van d’n Òòg’eid kwam bij meerdere acts voor, zo zocht een geheime commissie tijdens de Dweilavond naar de nieuwe prins.